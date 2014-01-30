Високі ціни на газ та електроенергію переслідуватимуть Європу не менше 20 років - МЕА

Високі ціни на газ і електроенергію будуть переслідувати Європу не менше 20 років, завдаючи шкоди конкурентоспроможності галузей важкої промисловості, у яких зайнято майже 30 млн осіб, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що Європа втратить третину своєї ринкової частки експортованої енергії протягом двох найближчих десятиліть, причиною чого є високі ціни на енергоносії в порівнянні з США.

Головний економіст Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що різниця в цінах між ЄС і США триватиме набагато довше, ніж очікувалося. Бірол висловив думку, що Європа не усвідомлює всю серйозність питання і попередив про те, що ситуація викликає занепокоєння за майже 30 млн людей, зайнятих в галузях важкої промисловості по всьому континенту.

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