Антимонопольний комітет у 2013 році не зафіксував порушень на ринку торгівлі бензином

Антимонопольний комітет України в 2013 році не мав претензій до продавців бензину в Україні та не фіксував випадків необґрунтованого завищення цін на паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в АМКУ перший заступник голови комітету Рафаель Кузьмін.

«У 2013 році не було жодних необґрунтованих завищених цін на бензин, тому й не було жорсткої реакції з боку комітету", - сказав він.

При цьому Кузьмін зазначив, що у 2013 році Антимонопольний комітет тісно співпрацював з роздрібними торговими мережами і щотижня здійснював контроль над цінами на паливо на АЗС.

Читайте такожІмпорт нафтопродуктів до України з Білорусі скоротився на 40%Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році знизила споживання бензину порівняно з 2012 роком на 5,1 % - до 3,985 млн тонн, а споживання дизельного палива - на 1,1 %, до 5,947 млн тонн.

За даними Держстату, виробництво бензину в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 40,6 % - до 971 тис. тонн.