Дві маловідомі компанії збільшать постачання газу до 300 млн кубометрів в рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) дозволила двом маловідомим компаніям - «Скела Терціум» та «Газторгопостач» збільшити обсяги поставок газу в цілому до 300 млн кубометрів на рік з 200 млн кубометрів палива.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте на відкритому засіданні НКРЕ.

Згідно з прийнятим рішенням, компанії «Скела Терциум» річний обсяг поставок був збільшений до 200 млн кубометрів з 150 млн, а «Газторгопостач» - до 100 млн з 50 млн кубометрів.

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