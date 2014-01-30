Shell закриває програму геологорозвідувальних робіт біля узбережжя Аляски

Нафтовидобувна компанія Royal Dutch Shell припиняє програму геологорозвідувальних робіт в 120 км від узбережжя Аляски в Чукотському морі, передає «Газета.Ru».

Причиною припинення програми є юридичні розбіжності з американськими екологами. У США посилили екологічні норми з видобутку нафти в Арктиці, а також ввели нові стандарти, які не допускають широкого витіку нафти.

У четвертому кварталі 2013 року Shell отримала чистий прибуток у розмірі 2,9 млрд дол. У 2012 році даний показник за аналогічний період склав 5,6 млрд дол. Причини зниження чистого прибутку компанія бачить у високих витратах на геологорозвідку, у нестабільній ситуації на світовому нафтовому ринку, а також в проблемах, пов'язаних з видобутком нафти в Нігерії.