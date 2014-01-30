"Роснафта" підготувала пропозиції щодо скасування монополії "Газпрому" на експорт газу

Компанія "Роснафта" підготувала пропозиції щодо скасування монополії "Газпрому" на експорт трубопровідного газу. Про це ІТАР-ТАСС повідомило знайоме з документом джерело в галузі. Джерело в уряді РФ підтвердило, що пропозиції зараз обговорюються.

За словами одного з джерел, "Роснафта" пропонує реформувати газову галузь в два етапи. "На підготовчій стадії реформування пропонується ввести рівнодохідні ціни на газ (зрівняти внутрішні та експортні ціни - ред.), забезпечити учасників рівним доступом до газотранспортної системи, а також реалізувати пілотний проект щодо доступу до експортного каналу", - говорить співрозмовник ІТАР-ТАСС.

На другому етапі "Роснафта" передбачає виділити газотранспортну систему (ГТС) в незалежну компанію (при збереженні держрегулювання), створити газову біржу і забезпечити всім учасникам ринку можливість експортувати газ.

"Думки такі є, але структурованої концепції поки що немає, - підтверджує джерело ІТАР-ТАСС в уряді РФ. - З урахуванням того, що 27% ринку належить незалежним виробникам газу, необхідність обговорення цього питання вже присутня. Але поки це тільки пропозиції на рівні обговорення".

Представник "Роснафти" заявив ІТАР-ТАРС, що компанія не коментує рішення уряду, а виконує: "Грунту для коментарів зараз просто немає".

Проект енергетичної стратегії РФ до 2035 року, який Міненерго представило 23 січня 2014 року, передбачає відділення газотранспортного бізнесу "Газпрому" від видобутку. "У перспективі необхідно завершити відділення природно-монопольних видів діяльності від конкурентних у системі ВАТ "Газпром", а в подальшому здійснити перехід від регулювання оптових цін на газ до регулювання тарифів на транспортування газу по магістральних газопроводах", - наголошується в документі.