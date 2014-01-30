НКРЕ збільшила енергопостачальним компаніям компенсацію різниці в тарифах

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), збільшила енергопостачальним компаніям розмір компенсацій втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам у січні на 17 млн грн - до 4,012 млрд грн з 3,995 млрд грн.

Про це йдеться в постанові НКРЕ №55 від 28 січня 2013 року.

Згідно з документом, найбільші компенсації отримають в січні «ДТЕК Донецоблэнерго» - 342,464 млн грн, «Одесаобленерго» - 295,798 млн грн, «ДТЕК Дніпрообленерго» - 273,812 млн грн, «Київенерго» - 241,819 млн грн, «Харківобленерго» - 230,998 млн грн, «Київобленерго» - 226,584 млн грн, «ДТЕК Крименерго» - 207,311 млн грн, «Луганське енергетичне об'єднання» - 191,287 млн грн.

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Довідка УНІАН. Різниця в тарифах для населення між фіксованим та розрахунковим рівнями покривається всіма іншими непобутовими споживачами, зокрема бюджетними організаціями, сільськогосподарськими споживачами-виробниками, транспортом, промисловими споживачами тощо. У зв'язку з цим роздрібні тарифи на електричну енергію для непобутових споживачів України є фактично завищеними приблизно на 22%, внаслідок чого постійно збільшується кінцева ціна на всі їхні товари та послуги, в яких питома вага електроенергії займає значну частку.