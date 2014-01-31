Світові ціни на нафту незначно коригуються

Світові ціни на нафту незначно знижуються в ході торгів п'ятниці після підвищення котирувань марки WTI до максимальної позначки за місяць напередодні, повідомляє Прайм.

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.49 мск знизилася на 0,13% - до 107,81 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,3% і склала 97,94 долара за барель. У четвер WTI подорожчала на 0,9% до 98,23 долара за барель.

Читайте такожАнгола виставила на продаж родовища з запасами нафти 7 млрд барелівГоловний стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті прогнозує збільшення ціни WTI до 98,5 долара за барель. "Зростання світового попиту підтримує енергетичний сектор", - вважає Маккарті, коментар якого наводить агентство Bloomberg.

Крім того, попит на нафту та продукти її переробки залишиться високим у США на тлі холодів. Метеорологи попереджають про сильні морози на території країни в період з 5 по 13 лютого.