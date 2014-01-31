Фахівці вважають малоймовірним захоплення українських АЕС

Фахівці Міністерства енергетики та вугільної промисловості вважають малоймовірним захоплення атомних електростанцій України, незважаючи на заяви очільника міністерства про можливі спроби втручання ззовні в роботу ядерних об'єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості Міненерговугілля Петро Чернов під час круглого столу «Теракти на електростанціях: чи реальна загроза?», організованому Центром досліджень енергетики.

«За охорону електростанцій відповідають внутрішні війська... Сьогодні ступінь готовності охорони підвищено до 2 (підвищеного) із 3 існуючих. Посилено наряди на постах охорони, посилено контроль з боку органів регулювання. Ситуація цілком контрольована», - наведено у переданому УНІАН прес-релізі слова Чернова.

На його думку, немає сенсу розглядати навіть найменшу вірогідність зовнішньої загрози для вітчизняних електростанцій.

Читайте такожВ Україні запровадять нову систему радіаційного моніторингу АЕС«Система фізичного захисту, система ядерної безпеки атомних електростанцій побудована таким чином, що будь-який ядерний інцидент виключається навіть у разі гіпотетичних нападів на станцію», - зазначив Чернов.

Такої самої думки дотримуються і експерти.

«Мені важко уявити, як це можливо, оскільки реактор дуже надійно захищено. Тому ймовірність того, що атомна станція стане джерелом забруднення території просто відсутня», - наводяться в повідомленні слова Валентина Купного, який свого часу обіймав посади директора Запорізької АЕС, головного інженера Білоярської АЕС і був керівником об'єкту "Укриття".

Як наголошується у прес-релізі, на АЕС існує велика кількість автоматичних систем захисту, які спрацьовують за будь-якої нештатної ситуації.

«Крім того, не можна щось зробити з електростанцією віддалено. Усі станції відключені від інтернету - це вимога МАГАТЕ», - повідомив заступник генерального директора Центру досліджень енергетики Вадим Гламаздін, чиї слова наводяться у прес-релізі.

Також свою думку висловив і голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков, зазначивши, що варіант терористичного захоплення атомного об'єкта можливий тільки в кінематографі.

«Залиште ці сюжети для Голівуду», - жартома прокоментував він.

Нагадаємо, що минулого тижня виконуючий обов'язки міністра енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький двічі виступав із заявами щодо загрози захоплення стратегічно важливих енергетичних об'єктів України.

Зокрема він заявив, що 24 січня пройшло повідомлення про спробу захоплення Рівненської АЕС, а також 25 січня - спроба захоплення будівлі Міненерговугілля, яке також, на його думку, є режимним об'єктом, і блокування його роботи може призвести до незворотних наслідків для енергетичної галузі України.

З минулого тижня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України посилило охорону атомних електростанцій у зв'язку із загостренням політичного протистояння в країні.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків України посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

Функції експлуатуючої організації покладено на держкомпанію НАЕК «Енергоатом», яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.