Маловідома компанія отримала ліцензію на постачання 120 млн кубів газу в рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), видала компанії "Константа Енерго Проект" ліцензію на постачання природного газу обсягом 120 млн кубометрів на рік.

Відповідне рішення комісія прийняла на відкритому засіданні 30 січня.

За словами присутнього на засіданні комісії представника компанії, "Константа Енерго Проект" була створена в травні 2012 року, і протягом усього часу займалася пошуками постачальників та споживачів природного газу. Тепер, коли у компанії вийшло знайти клієнтів, вона звернулася до НКРЕ з проханням видати ліцензію терміном на 5 років. На доказ достатності обігових коштів підприємства для проведення фінансових операцій з даним обсягом природного газу, представник компанії надав кредитну угоду на суму близько 5 млн дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, на цьому ж засіданні НКРЕ дозволила двом маловідомим компаніям - «Скела Терциум» і «Газторгопостач» збільшити обсяги поставок газу в цілому до 300 млн кубометрів на рік з 200 млн кубометрів палива.

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