У Данії запустили найбільшу у світі вітроенергетичну установку

Найпотужніша у світі вітроенергетична установка введена в дію данською компанією Vestas. Гігантську конструкцію заввишки 113 метрів встановили на суші - у випробувальному центрі в Естерільді (північний захід Данії), повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на газету Jyllands-Posten

Потужність турбіни V164 - 8 мегават. Вона вироблятиме кількість електроенергії, достатню для задоволення потреб 7,5 тис сімей. "Використання однієї великої установки замість кількох меншої потужності дозволить нашим клієнтам скоротити вартість електроенергії", - повідомив представник компанії Мікаель Зарин.

Ця турбіна стане візитною карткою нещодавно створеного Vestas і Mitsubishi спільного підприємства. Якщо попит буде достатнім, серійне виробництво почнеться у 2015 році.

Найбільш потужні турбіни досі поставлялися німецькою компанією Enercon (7,5 мегават), південнокорейською Samsung (7 мегават), а також спільно німецькою Siemens і французькою Alstom (6 мегават).