Україна за кошти ЄС реалізує енергоефективні проекти на 500 млн грн

Україна у 2014 році в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки направить на реалізацію енергоефективних проектів майже 500 млн грн, які надав Європейський Союз.

Про це під час прес-конференції повідомив журналістам заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) Сергій Дубовик.

«У 2014 році на реалізацію програми передбачено близько 500 млн грн», - сказав Дубовик.

Він зазначив, що це гроші, які були виділені ЄС у рамках програми «Підтримка виконання енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії» і надійшли до спеціального фонду держбюджету.

Зокрема, перший транш – 324,8 млн грн, виділений у попередні роки, і другий – 173,3 млн грн, який ЄС надав у грудні минулого року.

«Спільно з регіонами вже підготовлено 490 проектних пропозицій на загальну суму 1,3 млрд грн, які передбачається реалізувати в рамках програми», - повідомив заступник голови Держенергоефективності.

За його словами, через нестачу коштів із загального числа проектів будуть відібрані ті, які мають найбільшу економічну вигоду.

Дубовик зазначив, що в період з 2010 року по перше півріччя 2013 року реалізовано близько 18 тис. проектів з енергоефективності та енергозбереження. В результаті їх реалізації за вказаний період в Україні зекономлено близько 5,7 млрд куб. м. газу.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні на реалізацію програми енергоефективності у 2012 році було виділено 827,5 млн грн.

Із загального фонду державного бюджету на ці цілі було виділено 502,7 млн грн, за рахунок фінансової допомоги Європейського Союзу – 324,8 млн грн.

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