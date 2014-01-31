«Роснефть» планує влітку запустити Лисичанський НПЗ

Найбільша російська нафтова компанія «Роснефть» має намір влітку ввести в експлуатацію Лисичанський нафтопереробний завод, який їй належить.

Як переїдає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова правління НК «Роснефть» Ігор Сечин сказав на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Лисичанський ми готуємо до запуску, проводимо зараз активно модернізацію, думаємо, що влітку він буде введений в експлуатацію. Нам варто, звичайно, працювати над економічною моделлю, у нас є мережа заправок там», - сказав Сєчін.

Він підкреслив, що Лисичанський НПЗ був старим, практично не працював і вимагав значних інвестицій для приведення в порядок.

За його словами, зараз там встановлюється нове обладнання.

При цьому Медведєв зазначив, що його «партнери весь час запитують: коли? (НПЗ почне роботу)»

«Я кажу: «Роснефть» зараз остаточно розбереться, все підготує і запустить», - процитував він свою відповідь.

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Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужностю нафтопереробним заводом в Україні, здатним переробляти 16 млн тонн нафти в рік. Водночас, завод простоює з весни 2012 року за ініціативою попереднього власника - російсько-британської компанії ТНК-ВР. «Роснефть» стала власником заводу в кінці 2012 року.

У серпні 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що уряд України може перевірити виконання приватизаційних умов власником НПЗ, якщо «Роснефть» не забезпечить виконання умов контракту, а саме - не забезпечить завантаження заводу і збереження робочих місць.

25 грудня минулого року голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир Пристюк заявив, що Лисичанський НПЗ планують запустити в липні 2014 року.