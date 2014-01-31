"Газпром" погодився знизити ціну газу для Греції

"Газпром" досяг принципових домовленостей з грецькою стороною щодо зниження ціни і продовження контракту на постачання газу. Про це ІТАР-ТАСС повідомило джерело в "Газпром експорті".

За його словами, "принципові домовленості були досягнуті і сторони зараз в процесі їхньої формалізації".

Постачання газу до Греції відбувається за контрактом, що передбачає експорт до 3 млрд кубометрів газу в рік терміном до 2016 року.

Під час переговорів була досягнута домовленість про продовження контракту на 10 років і зниження ціни з 1 липня 2013 року, пояснило джерело.

У 2013 році "Газпром експорт" поставив у Грецію 2,62 млрд кубометрів газу.

Ще влітку грецькі ЗМІ повідомили про послання прем'єр-міністра Греції Антоніса Самараса керівництву Росії, в якому, як стверджується, глава грецького уряду попросив у "Газпрому" знизити ціну природного газу. Послання було надіслане ще в кінці липня, тобто після провалу міжнародного конкурсу з продажу державної газової корпорації DEPA, від участі в якому російський енергетичний гігант відмовився 10 червня.

Головний аргумент грецького уряду в цих конкретних переговорах полягає в тому, що вартість поставленого Росією природного газу в Грецію на 30% вища, ніж у середньому по Європі.

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