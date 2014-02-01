Україна не веде переговорів з «Газпромом» про реструктуризацію боргу за газ - Ставицький

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в суботу заявив в.о. міністра енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«У нас ні про яку реструктуризації зараз мова не йде. Ми постійно зараз платимо гроші (Газпрому - УНІАН). За підсумками січня, в понеділок, ми будемо розуміти повну суму, яку ми сплатили», - сказав Ставицький.

У той же час він уточнив, що вся заборгованість за спожитий газ у розмірі 2,7 млрд дол. є виключно боргом НАК «Нафтогаз».

«Ні в яких заборгованості приватних компаній перед «Газпромом» немає, і не може бути. Тому що поставки виконуються між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом», - зазначив він.

«У нас всі платежі здійснюються в рамках нашого контракту з урахуванням домовленостей від 17 грудня минулого року... все йде в стандартному режимі», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня, начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії «Газпром» Віктор Валів заявив, що борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 млрд дол., термін погашення - 25 січня.

24 січня міністр енергетики та вугільної промисловості Ставицький заявив журналістам, що Україна планує до кінця січня вирішити питання з оплатою боргу перед «Газпромом» в обсязі 2,7 млрд дол. і що у сторін є розуміння вирішення питання. При цьому він запевнив, що всі розрахунки будуть проведені своєчасно.

Однак 29 січня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Україна ще не приступила до погашення боргу.

17 грудня 2013 року під час двосторонньої зустрічі Президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році). До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.