Греція спростувала повідомлення "Газпрому" про знижку на газ

Грецька державна газова компанія DEPA і Міністерство навколишнього середовища, енергетики та кліматичних змін Греції спростували повідомлення "Газпром експорту" про те, що "Газпром" досяг принципових домовленостей з грецькою стороною щодо зниження ціни на постачання газу, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як підкреслило відомство, "переговори знаходяться на стадії обміну посланнями і ще не завершилися, тому угоди між сторонами немає". За даними міністерства, "має місце активна робота, однак тема сьогодні не буде закрита".

Як зазначають місцеві ЗМІ, грецька сторона домагається з допомогою переговорів зниження цін на постачання природного газу у Грецію до середньоєвропейського рівня. DEPA очікує, що "Газпром" надасть знижку приблизно в 15% з ціною нижче 400 доларів за тисячу кубометрів газу, що тим не менше буде ще відрізнятися від середньоєвропейського рівня 380 євро за тисячу кубометрів. Обидві сторони прагнуть досягти взаємоприйнятного рішення, щоб уникнути звернення Греції в міжнародний арбітраж для вирішення спору.

Ще однією серйозною темою переговорів є пункт угоди, який передбачає, що якщо покупець DEPA не споживе узгоджені обсяги природного газу, тоді він повинен буде виплатити компенсацію продавцю ("Газпром"). Грецька сторона домагається пом'якшення цієї умови.





За словами грецької сторони, роздрібні споживачі (домогосподарства) в Греції платять за природний газ на 20-30% вище, ніж в середньому в Європі. А для грецьких промислових підприємств цей розрив ще більший.

За даними Єврокомісії, ціни, наприклад, за якими Греція купує природний газ для промисловості, коливаються на рівні 52 євро за мегават-годину, тоді як в Іспанії вони складають 36 євро, в Німеччині - 35 євро, в Болгарії - 32 євро, а в США всього 9 євро за МВт-год.

Металургійні підприємства Греції платять за природний газ 47,2 євро за мегават-годину, що майже на 50% вище середньоєвропейського показника (32,2 євро за МВт-год).