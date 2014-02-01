Росія знизила експортне мито на нафту

Експортне мито на нафту в РФ з 1 лютого встановлено в розмірі 386,3 долара за тонну, що на 14,7 долара нижче, ніж у січні, випливає з повідомлення, опублікованого на сайті Мінекономрозвитку, передає Прайм.

У січні експортне мито на нафту було встановлено в розмірі 401 долар за тонну.

Середня ціна моніторингу цін на нафту за період з 15 грудня по 14 січня склала 787,9 долара за тонну.

Пільгова ставка мита на нафту Східного Сибіру, Каспійських родовищ і Прирозломного родовища з 1 лютого знижена до 190,3 долара з 196,7 долара. Експортне мито на надв'язку нафту (дорівнює 10% від мита на нафту) становить 38,6 долара в лютому проти 40,1 долара за тонну у січні.

Мито на дизельне паливо з урахуванням коефіцієнта 0,65 встановлено в розмірі 251 долар за тонну проти 264,6 долара в січні, на інші нафтопродукти з урахуванням коефіцієнта 0,66 - 254,9 долара за тонну, на бензин - знижено до 347,6 долара за тонну з 360,9 долара. Мито на зріджений вуглеводневий газ з 1 лютого становить 202,4 долара за тонну проти 196,5 долара в січні.

Коефіцієнт для розрахунку мита на сиру нафту в 2014 році становить 0,59, в 2015 році складе 0,57, у 2016 році - 0,55. Ставка експортного мита на дизельне паливо зменшується в 2014 році до 65% з 66% від мита на нафту і далі буде знижуватися до 63% в 2015 році і 61% - в 2016 році. Для інших нафтопродуктів зберігається ставка мита у розмірі 66% від ставки мита на нафту.

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