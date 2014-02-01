Україна планує в березні підписати операційну угоду з Chevron

Операційну угоду із видобутку сланцевого газу з американською нафтогазовою компанією Chevron, що дозволяє їй приступити до безпосередньої розробки Олеського родовища (Львівська та Івано-Франківськая обл.), Україна планує підписати в березні 2014 року.



Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в суботу заявив в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«У нас угода відпрацьована, у середині березня 2014 року підпишемо. Я так розраховую, що за перший квартал ми цю роботу виконаємо», - сказав Ставицький.

Водночас він відзначив, що міністерство зараз перебуває в тісному контакті з компанією, і представники Chevron зараз в Україні.

«Ми з нашими стратегічними інвесторами перебуваємо в тісному контакті. Представники компанії зараз в Україні, ніхто нікуди не виїхав у зв'язку з цими подіями (акціями громадянського протесту в Україні – УНІАН). Більш того, всі підтвердили взяті на себе зобов'язання», - відзначив Ставицький.

Також в.о. міністра повідомив, що минулого тижня була затверджена інвестиційна програма на 2014 рік компанії Shell, яка вже займається розробкою Юзівського родовища на сході України.

«Геофізичні роботи на території Юзівської площі вже ведуться. І (в інвестиційній програмі компанії – УНІАН) закладено буріння трьох свердловин цього року» - відзначив Ставицький.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді Україна підписала угоду про розподіл продукції (УРП) із Chevron, яка, за словами українських чиновників, має намір вкласти близько 10 млрд дол. У видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни, проте ця угода не дозволяє компанії приступити до безпосередньої розробки Олеської площі.

Разом з тим, у вересні 2013 року представники Royal Dutch Shell і «Надра Юзівськая» підписали операційну угоду про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі, в результаті якої компанія Shell зможе юридично і фактично починати роботи з розвідки і згодом видобутку вуглеводнів на Юзівській площі.

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