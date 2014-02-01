У Туркменістані вперше за 20 років подорожчав газ для населення

У Туркменістані з 1 лютого вартість природного газу, що споживається понад лімітів, які безкоштовно відпускаються населенню з 1993 року, збільшена у десять разів і становить 20 манатів (близько 8 доларів за 1000 кубометрів з урахуванням податку на додану вартість. Відповідну постанову президент країни Гурбангули Бердимухамедов прийняв "в цілях забезпечення раціонального користування природним газом населенням та впорядкування розрахунків за природний газ", наголошується в документі, передає ІТАР-ТАСС.

Комунальні пільги - безкоштовний газ, електрика, вода - були введені в 1993 році першим президентом Туркменії Сапармуратом Ніязовим (1991-2006 роки) спочатку на 10 років, потім їх продовжили до 2030 року. Чинний президент на другий рік правління в 2008 році ввів талони на безкоштовний бензин - по 120 літрів на місяць кожному власнику легкової автомашини.

Як повідомили кореспонденту ІТАР-ТАСС в комунальній службі столиці, існують ліміти на всі надані безкоштовно ресурси. Зокрема, кожен громадянин країни має право щомісяця отримувати безкоштовно 35 кіловат-годину електроенергії і 50 кубометрів газу, а також 250 літрів води в день. Однак досі простежити понадлімітне споживання можна було лише за даними електричних лічильників, встановлених у помешканнях. Відсутність лічильників на газ призвела до незаконного опалення теплиць і підсобних приміщень у сільській місцевості.

У жовтні 2013 року президент доручив вищій контрольній палаті країни провести ретельну перевірку витрачання населенням електрики, питної води та газу. Було рекомендовано встановлювати лічильники на споживання газу та води і почати цей процес з домоволодінь.

З 1993 року вартість понадлімітного газу становила 2 маната (трохи менше одного долара).

Газифікація населених пунктів у Туркменістані ще в кінці минулого століття досягла 99%, тому мережевим або трубопровідним природним газом користується практично все населення країни. Останні роки в республіці видобувається 60-70 млрд кубометрів природного газу, з яких близько 25 млрд використовується всередині країни. До 5 млрд кубометрів газу безкоштовно надається населенню.

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