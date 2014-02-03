Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в понеділок на тлі очікувань зниження попиту з Китаю, повідомляє Прайм.

Ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.05 мск скоротилася на 0,01% - до 106,39 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,28% і склала 97,22 долара за барель.

Читайте такожІрак планує до 2020 року збільшити обсяг видобутку нафти втричіНегативні очікування ринку пов'язані з публікацією слабкої статистики з ділової активності в КНР. За даними Федерації логістики і закупівель країни, індекс ділової активності в сфері промисловості Китаю в січні скоротився в січні до 50,5 пункту з 51 пункту в грудні.

Індекс ділової активності у невиробничому секторі Китаю (non-manufacturing PMI) скоротився в січні до 53,4 пункту з 54,6 пункту в грудні.