Борг «Нафтогазу» досяг $3,35 млрд, «Газпром» може ввести передоплату - ЗМІ

Борг НАК «Нафтогаз України» за російський газ за поставки у 2013 році і січні 2014 року досяг 3,35 млрд доларів, у «Газпромі» розмірковують про перехід до передоплати.

Про це повідомляє сьогодні російська газета «Ведомости».

«За попередніми даними, в січні Україна отримала від «Газпрому» 2,4 млрд куб. м газу майже на 650 млн дол., її борг за газ зріс до 3,35 млрд дол.», - пише видання, посилаючись на інформацію «Газпрому».

Відзначається, що у 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд куб. м в середньому по 400 дол. за 1000 куб. м. Усього її борг за минулий рік становить 2,7 млрд дол., отже, «Нафтогаз» не сплатив більше половини торішнього російського газу.

При цьому у грудні Україна отримала від Росії знижку, на 2014 рік встановлена фіксована ціна 268,5 дол. за 1 тис. куб. Тоді ж домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня. За січень «Нафтогаз» має заплатити «Газпрому» до 7 лютого.

«Але вже є розуміння, що січневий газ« Нафтогаз » також, ймовірно, не сплатить», - сказав прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков. « За контрактом «Газпром» має право ввести передоплату, але раніше необхідно зрозуміти, наскільки Україна є неплатоспроможною», - додав він.

Газета, посилаючись на співробітника «Газпрому», зазначає, що один із заходів впливу на Україну - перехід на передоплату газу, такий варіант можливий, але рішення немає.

Читайте такожУкраїна не веде переговорів з «Газпромом» про реструктуризацію боргу за газ - СтавицькийЯк повідомляв УНІАН, 29 січня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Україна не розпочала погашення боргу у розмірі 2,7 млрд дол. за поставлений їй у минулому році російський газ.

«Ми виходили з того, що всі ці позитивні моменти (надання кредиту і знижка на газ) у кінцевому рахунку будуть підставою для погашення заборгованості, в тому числі за газ. Вона (заборгованість ) накопичена величезна. Вони не платили практично півроку, вони заплатили тільки за вересень минулого року, вона (заборгованість) - близько 2 млрд 700 млн дол. була на кінець року», - сказав Медведєв.

Він підкреслив, що керівництво України кілька разів зверталося з проханням відстрочити проведення цих платежів, і це робилося за його прямою вказівкою. За словами Медведєва, Україна не може платити навіть за зниженими цінами. «Це істотно змінює ситуацію і має бути взято до уваги під час вибудовування відносин з новим урядом», - сказав Медведєв.

24 січня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує до кінця січня вирішити питання з оплатою боргу перед «Газпромом» обсягом 2,7 млрд дол. і що у сторін є розуміння вирішення питання. При цьому він запевнив, що всі розрахунки будуть проведені своєчасно. «Ви знаєте, що ми перенесли розрахунки на березень 2014 року. Ми своєчасно розрахуємося з нашими партнерами», - сказав Ставицький журналістам.

Водночас міністр відзначив, що погашення боргу буде здійснюватися за рахунок власних коштів "Нафтогазу України".

Раніше, 23 січня, начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому" Віктор Валов заявив, що борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 млрд дол., термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу" за поставки газу у серпні, жовтні та листопаді 2013 становить 2,02 млрд дол. Раніше очільник "Нафтогазу" Євген Бакулін заявляв, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за поставки газу у жовтні -грудні.

17 грудня 2013 року під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. За 1 тисячу кубометрів з 400 дол. За 1 тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році). До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.