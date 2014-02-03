ЄБРР вкладе $100 млн у розвиток енергоефективності в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) приступив до реалізації нової програми фінансування в розмірі 100 млн дол., спрямованої на підтримку розвитку стійких джерел енергії та енергоефективності в Україні.

Згідно з повідомленням банку, «Райффайзен Банк Аваль» став першим банком - учасником цієї нової програми і отримає від ЄБРР фінансування в обсязі 20 млн дол.

Метою програми, як зазначається в повідомленні банку, є впровадження нових навичок в енергетичному секторі України на основі фінансування проектів через мережу українських банків.

«Залученням інвестицій в енергоефективні технології проект допоможе Україні поступово скоротити свої загальні потреби в енергії і поліпшить стан навколишнього середовища», - йдеться в повідомленні.

«Райффайзен Банк Аваль» та інші банки, які приєднаються до цієї програми пізніше, надаватимуть кредити на реалізацію в Україні проектів енергоефективності та стійкої енергетики українським компаніям, що відповідають певним вимогам», - наголошується в повідомленні ЄБРР.

Водночас банк не повідомляє, протягом якого періоду він має намір вкласти ці кошти в проекти з енергоефективності.

Як нагадали в ЄБРР, програму фінансування сталої енергетики є продовженням Української програми енергоефективності (UKEEP), в рамках якої через п'ять фінансових посередницьких установ було профінансовано 77 проектів енергоефективності по всій країні у 2007-2013 рр.

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Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2014 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання 8,7 млрд євро (11,9 млрд дол.) в рамках 321 проекту в Україні.

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ р.) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).