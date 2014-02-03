«Нафтогаз» вимагає від підприємств ТКЕ сплатити борги за газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вимагає від підприємств теплокомуненерго сплатити заборгованість за спожитий природний газ у розмірі 27 млрд грн для розрахунків з російським газовим монополістом, компанією «Газпром», йдеться в повідомленні компанії.

«Станом на 03.02.2014 заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить майже 27 млрд грн. Тільки за останні три місяці вона збільшилася майже на 10 млрд грн за цінами, встановленими НКРЕ для підприємств ТКЕ», - зазначається у повідомленні.

«Наявність значних боргів підприємств ТКЕ загрожує зривом виконання компанією своєчасних розрахунків за імпортований природний газ відповідно до контракту з ВАТ «Газпром», - наголошується у повідомленні «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, борги підприємств ТКЕ за листопад 2013 року становили 3,056 млрд грн, за грудень 2013 р. – 2,959 млрд грн, за січень 2014 р. – 3,754 млрд грн.

"Компанія звертається до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, до представників регіональної виконавчої влади, керівників підприємств теплоенергетики з вимогою вжити всіх можливих заходів для термінового погашення існуючої заборгованості", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Валентина Франчука, підприємства теплокомуненерго станом на січень 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 24,8 млрд грн за спожитий газ за останні три роки.

За 2011 рік підприємства теплокомуненерго заборгували НАК «Нафтогаз України» 1,6 млрд грн, за 2012 рік - 5,3 млрд грн, за 2013 рік - 14,9 млрд грн.

За повідомленнями російських ЗМІ, борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставки газу у 2013 році та січні 2014 року досяг 3,35 млрд доларів, при цьому, згідно із заявами в.о. міністра енергетики України Едуарда Ставицького, Україна не веде переговорів з російською стороною щодо реструктуризації боргу.

«Нафтогаз України» у 2012 році отримав чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.