Бойко і Міллер обговорили механізм погашення Україною боргу за російський газ

Виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра Юрій Бойко 3 лютого в Москві обговорив з главою «Газпрому» Олексієм Міллером механізм погашення Україною заборгованості за поставлений минулого року російський газ, а також забезпечення безперебійного транзиту палива в країни ЄС.

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«Під час зустрічі обговорювалися питання проходження осінньо-зимового опалювального періоду і безперебійного і безаварійного транзиту російського газу через територію України в країни Європи», - йдеться в повідомленні прес-служби українського чиновника.

Згідно з повідомленням, сторони також обговорили процес розрахунків за поточні постачання в Україну російського природного газу та механізм погашення Україною заборгованості за поставлений минулого року російський природний газ.

Подробиці переговорів українська сторона не повідомляє.

За повідомленнями російських ЗМІ, борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за постачання газу в 2013 році та січні 2014 року досяг 3,35 млрд доларів, при цьому за заявами в.о. міністра енергетики України Едуарда Ставицького, Україна не веде переговорів з російською стороною про реструктуризацію боргу.

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