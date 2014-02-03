Заяви Брюсселя щодо перегляду угоди «Південний потік» викликають подив - Лавров

Угоди між Росією і країнами - учасницями проекту «Південний потік», який передбачає будівництво газопроводу в обхід України, не можуть бути переглянуті в односторонньому порядку на вимогу Європейської комісії.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії, про це глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав сербській газеті «Політика».

«Подив і занепокоєння викликають заяви Брюсселя про необхідність перегляду міжурядових угод між Росією і країнами - учасницями проекту «Південний потік», включаючи Сербію, з метою приведення їх у відповідність з положеннями Третього енергопакета ЄС. Очевидно, що законодавство Євросоюзу не має застосовуватися ретроспективно, перешкоджати виконанню раніше досягнутих двосторонніх домовленостей. Згадані угоди є невід'ємною частиною міжнародного права і не можуть бути піддані перегляду в односторонньому порядку. Виходимо з того, що такий підхід розділяють наші сербські партнери», - сказав Лавров.

Він повідомив, що Росія веде активний діалог з Єврокомісією про надання «Південному потоку» необхідних вилучень з Третього енергопакета.

«Пропонуємо ЄС укласти спеціальну двосторонню угоду, регулюючу принципи функціонування трансграничної енергетичної інфраструктури. З цією метою розробили і передали Євросоюзу проект відповідного документа», - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що, сприяючи диверсифікації маршрутів транспортування газу до країн Європи, «Південний потік» є вагомим внеском Росії в забезпечення комплексної енергетичної безпеки на континенті.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2013 року британська телерадіомовна корпорація ВВС повідомила з посиланням на представника енергетичного департаменту Єврокомісії Клауса-Дітер Борхардта, що газопровід «Південний потік» не діятиме на території Євросоюзу, якщо не відповідатиме його законам. За словами Борхардта, Єврокомісія розглянула міждержавні угоди і дійшла висновку, що жодне з них не відповідає законам Євросоюзу.

Раніше представники Єврокомісії заявляли, що "Південний потік", що будується "Газпромом", не має законних підстав для роботи в Європі: всі угоди з країнами, якими пройде труба, не мають юридичної сили, бо порушують законодавство Євросоюзу. Єврокомісія наполягає на їх перегляді.

У Міністерстві енергетики РФ повідомили, що одержали офіційний лист від Європейської комісії про необхідність перегляду договорів, укладених із країнами-транзитерами для будівництва газопроводу "Південний потік».

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м до країн Південної і Центральної Європи в обхід території України.

Газопровід загальною протяжністю близько 2400 км пройде через акваторію Чорного моря від російського побережжя до Болгарії й далі через Сербію, Угорщину і Словенію до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відведення до Хорватії та Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії і Герцеговини).