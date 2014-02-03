Борг «Нафтогазу» за газ становить $3,3 млрд - «Газпром»

Загальний борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ у 2013 році та січні 2014 року становить 3,2924 млрд дол., повідомили УНІАН в управлінні інформації російського газового гіганта «Газпром».

Читайте такожБорг «Нафтогазу» досяг $3,35 млрд, «Газпром» може ввести передоплату - ЗМІ

«Борг НАК «Нафтогаз України» перед ВАТ «Газпром» за поставлений у 2013 році газ становить 2,634 млрд дол. У січні «Газпром» надав «Нафтогазу України» за попередніми даними 2,452 млрд куб. м газу на суму 658,4 млн. дол. Цифри уточнюватимуться під час підписання відповідного акта за січень», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч Голови російської компанії Олексія Міллера і в.о. віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка.

«Сторони обговорили питання проходження зимового періоду та погашення накопиченої заборгованості «Нафтогазу України» за поставлений газ», - відзначили в «Газпромі».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Україна не приступила до погашення боргу в розмірі 2,7 млрд дол. за поставлений їй минулого року російський газ.

«Вона (заборгованість) накопичена величезна. Вони не платили практично півроку, вони заплатили тільки за вересень минулого року, вона (заборгованість) - близько 2 млрд 700 млн дол. була на кінець року», - сказав Медведєв.

Він наголосив, що керівництво України кілька разів зверталося з проханням відстрочити проведення цих платежів і це робилося за його прямою вказівкою. За словами Медведєва, що Україна не може платити навіть за зниженими цінами. «Це істотним чином змінює ситуацію і це треба взяти до уваги при вибудовуванні відносин із новим урядом», - сказав Медведєв.

24 січня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує до кінця січня вирішити питання з оплатою боргу перед «Газпромом» в обсязі 2,7 млрд дол. і що у сторін є розуміння вирішення питання. До того ж він запевнив, що всі розрахунки будуть проведені своєчасно. «Ви знаєте, що ми перенесли розрахунки на березень 2014 року. Ми розрахуємося вчасно з нашими партнерами», - сказав Він журналістам.

Водночас міністр зазначив, що погашення боргу здійснюватиметься за рахунок власних коштів "Нафтогазу України".

Раніше, 23 січня, начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому" Віктор Валів заявив, що борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 млрд дол., термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу " за постачання газу в серпні, жовтні та листопаді 2013 року становить 2,02 млрд дол. Раніше глава "Нафтогазу" Євген Бакулін заявляв, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за постачання газу в жовтні-грудні.

17 грудня 2013 року під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році). До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

Читайте також«Нафтогаз» вимагає від підприємств ТКЕ сплатити борги за газ