Норму щодо вмісту біоетанолу в бензині можуть знизити до 3%

Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує знизити обсяг обов'язкового додавання біоетанолу в бензини до 3% із 5%.

Про це йдеться в проекті закону, розробленого міністерством.

Окрім цього, Міненерговугілля пропонує відстрочити на півроку вимогу для нафтотрейдерів реалізовувати бензини з додаванням біоетанолу, яка набула чинності з 1 січня 2014 року.

Згідно із законопроектом, міністерство пропонує знизити норму обов'язкового додавання біоетанолу в бензини, яка почне діяти з 2016 року, до 5% із 7%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України включив виробництво біоетанолу до переліку пріоритетних галузей економіки для розвитку і залучення інвестицій.

Водночас, державне підприємство «Укрспирт», незважаючи на критичні зауваження нафтотрейдерів про неможливість забезпечити ринок нафтопродуктів біоетанолом, неодноразово заявляло про готовність виробляти достатню кількість цього продукту.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про виробництво моторних палив із вмістом біокомпонентів» у 2014-2015 рр. всі бензини, що реалізуються в Україні, мають містити не менш як 5% біоетанолу. З 2016 року обов'язкова частка біоетанолу в бензинах зростає до 7%.

