«Центренерго» залучило в «Ощадбанку» 414 млн грн кредиту

Енергетична компанія «Центренерго», яка восени минулого року запустила два з чотирьох пошкоджених після пожежі блоків Вуглегірської ТЕС, залучила у державного "Ощадбанку" кредитні кошти на суму 414 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія залучила дві кредитні лінії з лімітами 364 млн грн і 50 млн грн терміном на один рік.

Дата підписання договору - 27 січня 2014 рік.

Цільове призначення кредитних коштів компанія не називає.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку січня 2014 року «Центренерго» оголосила тендер на залучення кредиту в розмірі 571 млн грн для реконструкції енергоблоку №1 Зміївської ТЕС.

Кабінет міністрів України 25 грудня 2013 року затвердив техніко-економічне обґрунтування реконструкції енергоблоку №1 Зміївської ТЕС загальною вартістю 810 млн грн.

У 2012 році компанія «Центренерго» збільшила чистий прибуток в порівнянні з 2011 роком у 6,6 рази - до 233,766 млн грн з 35,23 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».

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