Регіонал пропонує ВР виділити «Нафтогазу» 25 млрд грн для оплати боргів

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, який раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», пропонує Верховній Раді виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх державних позик для погашення різниці між ціною газу, що імпортується, і ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.

Відповідний законопроект зареєстровано депутатом 3 лютого.

Згідно з документом, витрати держбюджету на 2014 рік зростуть до 486,93 млрд грн, а граничний розмір дефіциту держбюджету – до 96,3 млрд грн.

Депутат пропонує також збільшити обсяг внутрішніх запозичень до 136,05 млрд грн, а граничний розмір держборгу – до 610,22 млрд грн, що, за його розрахунками, відповідатиме 39,6% ВВП.

Автор законопроекту відзначає, що прийнятий держбюджет передбачає збільшення статутного капіталу "Нафтогазу" на 11,07 млрд грн за рахунок випуску урядом облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), чого, на його думку, недостатньо.

Як наголошується в документі, для компенсації різниці цін у 2014 році «Нафтогазу» необхідно перерахувати 12,7 млрд грн, а також сплатити борг за 2008-2013 рр. у розмірі 23,1 млрд грн, зокрема за 2013 рік – 11,1 млрд грн, за 2012-й – 8,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставлений природний газ у 2013 році та січні 2014 року становить 3,29 млрд дол.

При цьому станом на 3 лютого 2014 року заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить майже 27 млрд грн.