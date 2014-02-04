Ціни на нафту змінилися різноспрямовано в очікуванні статданих із США

На світових торгах у вівторок, 4 лютого, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі очікування статданих щодо запасів "чорного золота" в США.

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,05% - до 105,99 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI виросла на 0,11% і склала 96,54 долара за барель, передає Bloomberg.

Ринок очікує публікації у вівторок статистики від Американського інституту нафти щодо динаміки оптових запасів "чорного золота" в США.

Тиск на ціни на нафту провокує різке зниження індексу ділової активності в промисловому секторі економіки США за січень до 51,3% до 56,5% у грудні при очікуваннях зниження лише до 56%.

Як відзначають аналітики, статистика зі США показує, що не все так добре з економікою країни, а це буде мати вплив на ціни на нафту.