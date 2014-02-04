Росія отримала контроль над національним оператором газотранспортної системи Киргизстану

Згідно з документом, національний оператор "Киргизгаз" передається російській компанії "Газпром".

Закон був прийнятий Держдумою 17 січня і схвалений Радою Федерації 29 січня.

Читайте такожБорг «Нафтогазу» за газ складає $3,3 млрд - «Газпром»Згідно з договором, киргизька сторона забезпечує установа на своїй території 100-відсоткового дочірнього товариства своєї уповноваженої організації з передачею йому всього належного "Киргизгаз" майна, прав та інтересів. Мова йде про газопроводах високого тиску, газорозподільних та компресорних станціях, підземних сховищах, свердловинах, земельних ділянках, будинках, обладнання, сировина, продукції і борги, які оцінюються в розмірі не менше $40 млн.

"Газпром" отримує 100-відсоткову частку в статутному капіталі створеної компанії в Киргизії. Вартість частки визначена в $1. Нова компанія з російською участю і її правонаступники здійснюють постачання газу, підземне зберігання газу, розподіл і реалізацію газу, будівництво, реконструкцію та експлуатацію газотранспортної і газорозподільної систем, об'єктів підземного зберігання газу та інших об'єктів інфраструктури газового комплексу на території Киргизії.

У свою чергу, "Газпром" зобов'язується інвестувати в модернізацію і реконструкцію газової киргизької інфраструктури не менше 20 млрд рублів, а також гарантувати розвиток і модернізацію обладнання та магістральних газопроводів, дотримання тарифної політики у відповідності з киргизьким законодавством, безперебійне постачання природного газу для споживачів Киргизії з урахуванням наявних технічних можливостей та умов для транзиту природного газу в республіку, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Киргизія зі свого боку гарантує виключне право створеної компанії на імпорт природного газу, призначеного для киргизьких споживачів, невтручання своїх державних органів у встановлення тарифів на транспортування газу по киргизькій території в треті країни, а також захист інвестицій "Газпрому" і його "дочок" від експропріації та націоналізації.

Угоду укладено на 25 років з можливістю автоматичного продовження на п'ятирічні періоди.