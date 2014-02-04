Суперечка Європи з Google і "Газпромом" буде вирішена найближчим часом

Європейський комісар з питань конкуренції Хоакін Альмунія, до кінця повноважень якого зилишився вже малий термін, повинен винести вердикт щодо звинувачень на адресу американського гіганта веб-пошуку Google і російського газового монополіста "Газпрому" в несправедливому домінуванні на ринку ЄС, пише Reuters.

Повноваження Альмунії офіційно закінчуються в листопаді, але обізнані джерела в Брюсселі кажуть, що з квітня іспанець-соціаліст може виявитися завантажений паралельними обов'язками, коли деякі його колеги по Єврокомісії підуть у відставку для участі у виборах у Європарламент.

Так що у єврокомісара з питань конкуренції, який обіймає цю посаду з 2009 року, є лише кілька тижнів для того, щоб досягти угод з інтернет-гігантом і постачальником енергоносіїв в обмін на їх зобов'язання поміняти ділові практики, або висунути обом формальні звинувачення.

Незважаючи на тривожні передчуття в середовищі конкурентів на ринку програмного забезпечення, з Google Альмунія, схоже, схильний укласти угоду, хоча і відхилив перші два пакети поступок з боку компанії, повідомив високопоставлений чиновник ЄС. Він говорив на умовах анонімності в силу конфіденційності регулятивної бази у сфері захисту конкуренції.

Але у випадку з "Газпромом" ситуація обіцяє розвиватися інакше, ілюструючи зміну настрою відносно Москви. Альмунія, ймовірно, висуне на адресу підконтрольного Кремлю концерну формальні звинувачення в дискримінації європейських споживачів в області ціни, за якою він продає їм газ, сказав чиновник. Цим кроком Альмунія залишить прийняття фінального рішення за наступником, і Кремлю доведеться сподіватися, що новий єврокомісар виявиться м'якше.

Відносини Москви і Заходу натяглися на тлі ситуації в Україні, яку політики розглядають як плацдарм зіткнення поборників європейських цінностей з апологетами пострадянської інтеграції.