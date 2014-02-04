Уряду потрібно шукати альтернативні джерела енергоносіїв, - AmCham

Таку думку висловив президент Американської торгової палати в Україні Бернард Кейсі.

Читайте такожБорг «Нафтогазу» за газ складає $3,3 млрд - «Газпром»При цьому, за його словами, поточні економічні виклики можуть стимлуировать уряд активніше реалізовувати економічні реформи, а так само змінювати законодавство (усувати податкові бар'єри). «У короткостроковій перспективі ми можемо спостерігати певний прогрес, ми продовжуємо працювати над реалізацією тактичних кроків, спрямованих на удосконалення податкових, митних та інших норм, в рамках спільних робочих груп з участю бізнесу і державних органів», - говорить Кейсі.

Нагадаємо, вже укладено договори на дослідження і розробку надр з американськими компаніями Shell і Chevron. Також підписані угоди на розвідку шельфу Чорного моря з італійцями і французами (ENI). На засіданні уряду в.о. прем'єр-міністра Арбузов доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів і Міністерству доходів і зборів активізувати діалог з іноземними інвесторами.