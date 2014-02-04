Прибуток британського нафтогазового гіганта BP зріс у 2,1 разу

Чистий прибуток британського нафтогазового гіганта BP в 2013 році склав 23,45 мільярда доларів, що в 2,12 разу більше показника за 2012 рік, випливає зі звіту компанії, передає Прайм.

У перерахунку на одну звичайну акцію прибуток компанії за рік склав 1,23 долара проти 0,57 долара за 2012 рік. Річна виручка компанії зросла на 2,09% - до 396,21 мільярда доларів.

Обсяг чистої заборгованості BP на кінець четвертого кварталу склав 25,2 мільярда доларів проти 27,5 мільярда доларів роком раніше (зменшення на 8,3%).

За підсумками четвертого кварталу 2013 року BP знизила чистий прибуток, що відноситься до акціонерів компанії, на 30% - до 1,04 мільярда доларів. Квартальний прибуток на акцію зменшився до 0,05 долара з 0,07 долара роком раніше. Аналітики очікували показник на рівні 0,17 долара. Виручка нафтової корпорації за жовтень-грудень знизилася на 4,72% - до 99,81 мільярда доларів.

Обсяг дивідендів за підсумками четвертого кварталу склав 0,095 долара за звичайну акцію (0,57 долара за ADS), виплата яких запланована на 28 березня.

Обсяг видобутку BP (з урахуванням видобутку в РФ) склав в минулому кварталі 3,2 мільйона барелів нафтового еквівалента на день. Частка ВР в обсязі виробництва "Роснефті" становила 985 мільйонів барелів нафтового еквівалента на день. За підсумками 2014 року компанія очікує зниження обсягу видобутку, в основному, у зв'язку із закінченням термну дії ліцензій в Абу-Дабі (ОАЕ).

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