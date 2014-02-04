Експерт пояснив, чому міг виникнути борг ТКЕ перед "Нафтогазом"

Борг підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» у розмірі 27 млрд грн, більша частина якого сформувалася в 2013 році, виник із вини Держказначейства, що не перерахувало гроші обласним радам для погашення різниці в тарифах підприємствам ТКЕ.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар.

«Борги виникають через те, що несвоєчасно бюджетні субсидії проплатили. У свою чергу, це виникає, коли бюджет вчасно не прийнятий, а якщо прийнятий, то казначейство гальмує платежі, виходячи зі своїх міркувань, як це було минулого року. Коли казначейство не давало грошей, тому що в країні склалася складна фінансова ситуація, всі гроші тримали для підтримки платіжного балансу, нікому нічого не платили», - сказав Гончар.

Читайте також«Нафтогаз» вимагає від підприємств ТКЕ сплатити борги за газ«Гроші не доходили до тепловиків, отже, вони не могли розрахуватися з постачальниками послуг. Таким чином, по ланцюжку борги доходять до «Нафтогазу». «Нафтогаз» дає газ, його спалюють, тепло виробляють, а гроші НАК не одержує», - пояснив експерт.

На його думку, кошти, призначені для субсидування населення, не направлялися за своїм призначенням тому, що уряду необхідно було тримати макроекономічні показники в нормі.

«Треба подивитися, куди пішли ті гроші, які призначалися на субсидії. Це нагадує бездонну бочку. Бюджет, виходячи з того, що вони (уряд – УНІАН) повинні були тримати макроекономічні показники в нормі, не допускати бюджетного дефіциту, а він усе одно був, через Держказначейство просто тупо не дозволяв компенсацію різниці в тарифах. Відповідно, ці гроші кудись пішли. Куди вони пішли? Кому вони пішли? Хто ухвалив такі рішення?» - зазначив Гончар.

«Водночас, не можна сказати, що це віртуальний борг. Це реальні гроші. Газ пішов, «Нафтогаз» має борги, «Газпром» його бере за глотку. 27 млрд грн — це приблизно 3,5 млрд дол. У принципі, ця сума співставна з боргом «Газпрому», - сказав Гончар.

Як повідомляв УНІАН, загальний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставлений природний газ у 2013 році й січні 2014 року становить 3,29 млрд дол.

При цьому станом на 3 лютого 2014 року заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить майже 27 млрд грн.

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, який раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», 3 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх державних запозичень для погашення різниці між ціною газу, що імпортується, й ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.