Кабмін має намір збільшити до 2030 року видобуток газу до 45 млрд кубів

Уряд підтвердив плани із збільшення видобутку природного газу в Україні до 2030 року до 45 млрд кубометрів і скорочення його імпорту до 5 млрд кубометрів.

Про це йдеться в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, прийнятій Кабінетом міністрів у серпні 2013 року, текст якої опубліковано на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості 4 лютого 2014 року.

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Згідно з документом, енергостратегія передбачає повне забезпечення зростання попиту на електроенергію за рахунок термінової модернізації теплоелектростанцій, продовження терміну експлуатації атомних електростанцій, значні інвестиції в модернізацію і розширення електромережевого господарства країни.

А також збільшення видобутку газу до 40-45 млрд куб м за рік і вихід на забезпечення 90% власного споживання газу за умови доопрацювання порядку видачі ліцензій, УРП, оподаткування та активної роботи для залучення інвесторів.

Окрім того, передбачається до 2030 року досягти повного забезпечення попиту на вугілля шляхом збільшення економічно ефективного видобутку енергетичного вугілля в обсязі до 75 млн. тонн за рік (і коксівного до 40 млн. тонн за рік) за умови максимальної приватизації і підвищення ефективності роботи шахт, а також подальшого закриття неприватизованих збиткових шахт.

Також у документі наголошується, що до 2030 року очікується істотне скорочення державних витрат за умови припинення субсидування галузей з одночасним підвищенням ефективності роботи підприємств ПЕК.

«Залучення необхідних інвестицій (близько 200 млрд дол.) у ПЕК потребує розробки програм реформування галузей, створення конкурентних ринків, підвищення цін на енергоресурси з метою створення привабливих умов для приходу в галузь приватних інвесторів, посилення системи контролю за монополіями, а також доопрацювання довгострокової стабілізації нормативно-правового поля», - йдеться в документі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Кабінет міністрів України виділив Міністерству енергетики і вугільної промисловості 301,9 млн. грн на виконання заходів Енергетичної стратегії України до 2030 року, запланованих на 2013 рік. Крім того, Кабінет міністрів України направив Міністерству економічного розвитку і торгівлі 324,8 млн. грн для фінансування заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

Минула редакція Енергетичної стратегії була презентована Міністерством енергетики і вугільної промисловості 12 червня 2012 року.

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