Нафта дорожчає через холоди в США

Світові ціни на нафту демонструють позитивну динаміку в середу на тлі несприятливих кліматичних умов у США, повідомляє Прайм.

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.11 мск зросла на 0,21% - до 106 доларів за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,44% і становить 97,62 долара за барель.

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