Moody's підтвердило рейтинг ДТЕК

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило рейтинг холдингової компанії енергохолдингу ДТЕК - DTEK Holdings B.V (Нідерланди) на рівні "Caa1" з негативним прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, опублікованому на його офіційному сайті.

«Рейтингові дії Moody's продиктовані зниженням суверенного рейтингу України до «Саа2» з негативним прогнозом, хоча рейтинг суверенних євробондів України залишився на рівні «Саа1», - йдеться в повідомленні агентства.

На думку аналітиків агентства, рейтинг ДТЕК багато в чому обумовлений прив'язкою до суверенних рейтингів України, водночас, стійке становище компанії, вертикальна інтеграція організації бізнесу та зменшення частки позикового капіталу могли б зумовити встановлення рейтингу компанії вище від суверенного.

Читайте такожMoodys знизило рейтинги Києва і Харкова слідом за рейтингом України«Визначаючи прогноз за рейтингами як негативний, Moody's вважає, що ДТЕК очікує подальше зниження корпоративних рейтингів. Більш того, рейтинг і прогноз за рейтингом може бути підвищено у разі підвищення суверенних рейтингів і прогнозів за рейтингами для України в цілому, а також у разі, якщо ДТЕК буде демонструвати хороші виробничі результати і збільшить експортну виручку», - підкреслили в Moody's.

Водночас, зниження корпоративних рейтингів, за даними Moody's, також можливе у випадку зниження суверенних рейтингів або погіршення фінансового становища компанії, зокрема через погіршення платоспроможності споживачів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило суверенний кредитний рейтинг України до рівня «Caa2» з «Caa1» з негативним прогнозом. Причинами зниження рейтингу агентство назвало ескалацію соціального і політичного напруження в країні, підвищений ризик різкого зростання потреб у зовнішній ліквідності і непередбачуваність зовнішньої підтримки з боку Росії.

При цьому негативний прогноз агентство обумовлює високим ризиком зовнішньої ліквідності, навіть в умовах надання фінансування з боку Росії згідно з озвученими планом. У Moody's не очікують, що в середньостроковій перспективі ситуація в Україні може змінитися в кращу сторону. Серед факторів, які можуть стати вирішальними для подальшого пониження рейтингу України, названі: продовження політичного протистояння, зростання насильства, відмова Росії від надання кредиту в обсязі 15 млрд дол., істотне зниження обсягів золотовалютних резервів.

Разом з тим, слідом за суверенним рейтингом країни, Moody's знизило рейтинг Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами до рівня «Caa2» з «Caa1», а також рейтинги Києва і Харкова.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). ДТЕК делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи СКМ, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.