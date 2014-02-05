Україна в цьому році планує збільшити видобуток газу до 22 млрд кубометрів

Україна планує в 2014 році збільшити власний видобуток природного газу порівняно з 2013 роком на 8% - до 22 млрд куб. м з 20,4 млрд куб. м.

«Згідно з проектними показниками виробничих програм видобувних підприємств у 2014 році чекаємо загальний видобуток природного газу на рівні 22 млрд кубометрів», - сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький у інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр».

Читайте такожРегіонал пропонує ВР виділити «Нафтогазу» 25 млрд грн для оплати боргівОкрім цього, в інтерв'ю виданню міністр відзначив, що встановлена ціна на імпортний російський газ у першому кварталі 2014 р. на рівні 268,5 дол за 1 тис. кубометрів, «принаймні», збережеться до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів .

За підсумками 2012 року Україна скоротила видобуток природного газу порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд кубометрів.

Згідно з Енергетичною стратегією, уряд України, за оптимістичним сценарієм, прогнозує збільшення видобутку природного газу до 2030 року до 45 млрд кубометрів на рік, при зниженні його імпорту до 5 млрд куб. м.