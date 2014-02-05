«Нафтогаз» погрожує блокуванням рахунків неплатників

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вкотре звернулася до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, в іншому разі компанія погрожує блокуванням рахунків злісних неплатників.

“Відповідно до вимог закону, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати послуг з газопостачання споживачами природного газу. У разі порушення споживачами умов договорів «Нафтогаз України» буде вимушений обмежити постачання природного газу, а також у судовому порядку блокуватиме рахунки злісних неплатників ”, - сказано в прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, “Нафтогаз” знову звернувся до Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, до представників регіональної виконавчої влади, керівників підприємств теплоенергетики з вимогою вжити всіх можливих заходів для термінового погашення існуючої заборгованості за спожитий природний газ.

Компанія нагадує, що на сьогодні загальний борг підприємств ТКЕ за спожитий природний газ перед «Нафтогазом» становить майже 27 млрд грн і продовжує збільшуватися. “Подальше зростання заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ ускладнює вчасне виконання компанією контрактних зобов'язань перед ВАТ «Газпром», - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, загальний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставлений природний газ у 2013 році і січні 2014 року становить 3,29 млрд дол.

При цьому, станом на 3 лютого 2014 року, заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить майже 27 млрд грн.

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, який раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», 3 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх державних запозичень для погашення різниці між ціною газу, що імпортується, і ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.