«Енергоринок» планує залучити кредити на 1 млрд грн
Компанія має намір залучити два кредити по 500 млн грн строком на 1 рік
Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, має намір залучити дві кредитні лінії на загальну суму 1 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».
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Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити два кредити по 500 млн грн терміном на 1 рік.
Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 7 березня 2014 року.
Водночас компанія не називає цілі, на які залучаються ці кошти.
Як повідомляв УНІАН, у січні 2014 року «Енергоринок» залучив кредит в «Ощадбанку» на суму 800 млн грн.
Чистий дохід компанії від реалізації продукції за перші шість місяців 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 41,556 млрд грн з 40,953 млрд грн.
Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.