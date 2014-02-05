«Енергоринок» планує залучити кредити на 1 млрд грн

18:20, 05 лютого 2014
Енергетика
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Компанія має намір залучити два кредити по 500 млн грн строком на 1 рік

Компания не называет цели, на которые привлекаются данные средства

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, має намір залучити дві кредитні лінії на загальну суму 1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».

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Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити два кредити по 500 млн грн терміном на 1 рік.

Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 7 березня 2014 року.

Водночас компанія не називає цілі, на які залучаються ці кошти.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2014 року «Енергоринок» залучив кредит в «Ощадбанку» на суму 800 млн грн. 

Чистий дохід компанії від реалізації продукції за перші шість місяців 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 41,556 млрд грн з 40,953 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.

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