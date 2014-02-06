Нафта продовжує дорожчати на тлі статданих зі США

На світових торгах у четвер, 6 лютого, ціни на нафту продовжили зростання на тлі публікації статданих щодо запасів сировини в США.

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,06% - до 106,31 доларів за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,16% і склала 97,54 долара за барель, передає Bloomberg.

Комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 31 січня, зросли на 0,4 мільйона барелів (на 0,1%) - до 358,1 мільйона барелів. Аналітики прогнозували зростання на 2,3 мільйона барелів. Запаси дистилятів на тлі холодів зменшилися на 2,4 мільйона барелів, або на 2% - до 113,8 мільйона барелів.