Єврокомісія дозволила Газпрому обійти договори ЄС

Єврокомісія до 10 березня прийме остаточне рішення щодо звільнення газопроводу-відводу сухопутної частини "Північного потоку" (Nord Stream) OPAL від дії Третього енергетичного пакету, передає ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу ЄК.

"Внутрішні процедури за рішенням Комісії з OPAL тривають. Що стосується строків рішення, згідно газової директиви Третього енергетичного пакета, Комісія повинна оцінити проект рішення Bundesnetzagentur (Федеральне мережеве агентство ФРН - прим. ИТАР-ТАСС) протягом двох місяців з можливістю додаткового періоду в розмірі двох місяців у разі отримання необхідної додаткової інформації. Комісія зажадала додаткові коментарі від Bundesnetzagentur, тому має час до 10 березня, щоб прийняти рішення", - заявила прес-секретар ЄК з енергетичної політики Ніколь Бокшталер.

Після отримання дозволу від Єврокомісії на 100% резервування потужностей газопроводу OPAL "Північний потік" буде завантажений на повну потужність.

В кінці 2013 року "Газпром" звернувся в ЄК з запитом про звільнення OPAL з-під дії Третього енергопакету.

В кулуарах Давоського економічного форуму 24 січня єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що Єврокомісія планує прийняти позитивне рішення про доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL в лютому 2014 року.

Як пропонувало Федеральне мережеве агентство ФРН, компромісом "Газпрому" і Єврокомісії з газопроводом OPAL стане дозвіл на участь російської компанії в аукціонах з продажу потужності в газотранспортній системі OPAL в обсязі 15,3 млрд кубометрів. Це дозволить повністю звільнити газопровід OPAL з-під дії Третього енергопакету і ввести так зване часткове регулювання. Річні аукціони пропонується проводити на біржовий платформі PRISMA.

Читайте такожЄврокомісія проведе переговори з Україною по реверсу газу зі СловаччиниГазопровід "Північний потік" складається з двох ниток довжиною 1224 км і пропускною здатністю 27,5 млрд кубометрів газу на рік кожна. Він з'єднає енергосистему Євросоюзу з найбільшими родовищами природного газу безпосередньо через Балтійське море. Обидві нитки газопроводу зможуть щорічно поставляти до 55 млрд кубометрів газу протягом як мінімум 50 років.

Сухопутним продовженням Nord Stream на території Німеччини є газопроводи NEL і OPAL.

Акціонерами Nord Stream є "Газпром" з 51-відсотковою часткою, німецькі компанії Wintershall і E.ON Ruhgas - по 15,5%, а також нідерландська Gasunie і французька GDF SUEZ - по 9%.