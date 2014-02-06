Уряд продовжить співпрацю з ЄБРР в енергосекторі

Про це заявив в.о. Прем’єр-міністра України Сергій Арбузов.

«Я хочу подякувати нашим колегам з ЄБРР за системну підтримку енергетичного сектору.Будучи найбільшим інвестором в Україні, банк підтримує нас у реалізаціївеликих проектів в енергетичній галузі. Нам особливо важливих, що кошти виділяються на вигідних для нашої економіки умовах», - заявив він.

У зв’язку з цим Сергій Арбузов відзначив останнє рішення банку щодо виділення Україні з підключенням українських банків 155 млн. доларів на підтримку енергетики та малого бізнесу на Україні.

Читайте такожЯнукович розширив повноваження АрбузоваЗ цих коштів, за його словами, 100 млн. доларів буде вкладено у розвиток стійких джерел енергії та енергоефективності.

Крім цього, в.о. Прем’єр-міністра України нагадав, що ЄБРР також затвердив нову програму підтримки малих і середніх підприємств обсягом 55 млн. доларів.

«Кошти за цим проектом допоможуть українським підприємствам стати на шлях енергоефективності, економії та скорочення потреб в енергії. Ця допомога узгоджується з нашою стратегією щодо зниження викидів при виробництві електроенергії, а також захисту навколишнього середовища», - додав Сергій Арбузов.