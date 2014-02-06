Регіонам України виділять 4 млн євро на підвищення енергоефективності

Німецьке бюро міжнародного співробітництва (GIZ) надасть технічну допомогу в сумі 4 млн євро для п'яти консорціумів українських міст на впровадження проекту «Енергоефективність у громадах».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на церемонії підписання відповідного меморандуму повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

«П'ять консорціумів українських міст підписали меморандум із Німецьким бюро міжнародного співробітництва для впровадження проекту «Енергоефективність у громадах». У рамках цього проекту GIZ надасть українським містам технічну допомогу на суму 4 млн євро», – сказав Вілкул.

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За його словами, головним завданням даного проекту є посилення ролі місцевого самоврядування в підвищенні ефективності в Україні, зокрема впровадження енергозберігаючих технологій у сфері житлово-комунального господарства.

«В рамках модернізації сфери ЖКГ подальше співробітництво з GIZ має бути спрямовано на розробку й впровадження системи ефективного енергетичного розвитку міст і залучення іноземних, зокрема німецьких, компаній до житлово-комунальної сфери. Зокрема стратегічним напрямком є залучення інвесторів на основі державно-приватного партнерства», - додав віце-прем'єр.

Вілкул також повідомив, що на сьогоднішній день продовжується спільна з GIZ робота з реалізації низки проектів, зокрема «Енергоефективна забудова» в Києві, «Підвищення якості муніципальних послуг» у 8 містах Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, раніше Вілкул повідомляв про те, уряд України веде переговори з п'ятьма міжнародними фінансовими інститутами про залучення 10 млрд грн для реалізації проектів у сфері житлово-комунального господарства.

Довідка УНІАН. У рамках проекту «Енергоефективність у громадах» в результаті конкурсної процедури, яка тривала з жовтня 2013 року, GIZ і Мінрегіон для участі в проекті відібрали 5 консорціумів українських міст у такому складі: Чернівці спільно з м. Кам'янець-Подільський і Коломия; Полтавська облдержадміністрація спільно з містами Комсомольськ, Лубни, Миргород і Полтава; Дніпропетровська обласна рада спільно з Дніпродзержинськом, Дніпропетровськом, Кривим Рогом і Павлоградом; місто Житомир спільно з Бердичевом, Коростенем, Новоград-Волинським, а також місто Луганськ спільно з містами Краснодон, Ровеньки, Свердловськ і Сєверодонецьк.