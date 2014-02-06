НКРЕ затвердила "Віндкрафт Україна" зелений тариф на виробництво електроенергії ВЕС "Ставки"

Національна комісія державного регулювання енергетики (НКРЕ) затвердила "зелений тариф" на електроенергію, яку буде виробляти вітряна електростанція (ВЕС) "Ставки", що належить ТОВ "Віндкрафт Україна" (Херсонська обл.).

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в четвер.

ВЕС складається з трьох вітрогенераторів Vestas загальною встановленою потужністю 9,225 МВт.

НКРЕ скоригувала встановлену потужність Ботієвської ВЕС, що належить ТОВ "Вінд Пауер" (Запорізька обл., входить до складу ДТЕК), з 119 МВт до 187,57 МВт у зв'язку зі встановленням додаткових вітрогенераторів.

Також комісія видала ТОВ "Схід Солар" (Миколаївська обл.) ліцензію на виробництво електроенергії сонячною електростанцією.

«Зелений тариф» - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, зокрема електричних станцій, з альтернативних джерел енергії (малі гідроелектростанції, сонячні електростанції, вітроелектростанції, електростанції на біомасі).

Українські електростанції на поновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) за підсумками 2012 року згенерували 815, 9 млн кВт/год електроенергії - в 2,2 рази більше, ніж у 2011 році.

Станом на початок 2014 року в Україні 125 компаній експлуатували понад 150 електростанцій на поновлюваних джерелах енергії та продавали вироблену електроенергію за «зеленим тарифом»