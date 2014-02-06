Бензин в Україні через зростання долара подорожчав ще на 10 коп.

Частина мереж автозаправних станцій за останні два дні на тлі ослаблення курсу гривні підвищили ціни на бензин у середньому на 10 копійок за літр.

Про це свідчать дані цінового моніторингу консалтингової групи «А-95».

Читайте такожФінансист: Основний ризик для гривні лежить в області психології Згідно з даними моніторингу, ціни на бензин підвищилися в мережі SOCAR Energy - в середньому на 11 копійок за літр бензину марки А-95 і А-92. У мережі WOG збільшення склало 10 копійок за літр.

Ціни на дизпаливо в даних мережах АЗС не змінилися.

Як повідомлялося раніше, за інформацією на 5 лютого з кінця минулого тижня пальне на АЗС подорожчало на 10-20 коп. за літр. Зокрема, середня вартість дизельного палива в крупнооптовому секторі ринку збільшилась на 100 грн - до 12,4 тис. грн/т і 12,6 тис. грн/т відповідно.

З минулого четверга зросла вартість палива і в роздрібному сегменті. Середні ціни на українських АЗС станом на вчора підскочили з 10,22 до 10,26 грн за літр А-80, з 10,44 до 10,47 грн за літр Аі-92, з 10,64 до 10,81 грн за літр Аі-95 і з 9,51 до 9,59 грн за літр дизпалива, заявили в компанії Upeco.

Трейдери пояснюють зростання цін на бензин девальвацією гривні і проблемами з імпортом.