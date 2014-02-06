Росія відмовилася від будівництва газопроводу через Польщу в обхід України – ЗМІ

Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився від ідеї збудувати ще один газопровід в обхід України, через територію Польщі, через відсутність підтримки польською владою цього проекту, названого "Ямал-2".

Про це написала сьогодні російська газета "Ведомости" з посиланням на джерело, близьке до компанії.

"Через плани «Газпрому» в Польщі розгорівся політичний скандал. І зараз поляки розширення «Ямал-Європа – 2» не підтримують, тому від цих планів «Газпром» відмовляється — на користь будівництва ще однієї гілки «Північного потоку» до Європи, говорить людина, близька до «Газпрому», - написала газета.

Представник польського уряду від коментарів відмовився.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року підписання меморандуму за проектом "Ямал-2" викликало грандіозний скандал у Польщі, який закінчився відставкою міністра державного майна та голови польської національної нафтогазової компанії PGNiG за відсутність належного контролю над польсько-російською компанією Europolgaz.

Читайте такожРосійський експерт: РФ заговорила про Ямал-2, щоб змусити Україну продати ГТСПредставники польського уряду заявляли, що Польща не підтримуватиме російські енергетичні проекти, що посилюють тиск на Україну, але говорили про ухвалення остаточного рішення після презентації ТЕО проекту "Ямал-2", який планувати підготувати до жовтня минулого року.

Після закінчення цього терміну ні представники польського уряду, ні компаній PGNiG і Europolgaz не повідомляли, чи був підготовлений цей документ і яка остаточна позиція щодо цього проекту польської влади.

Експерти зазначали, що "Газпром" пропонує побудувати не другу нитку Ямальського газопроводу до Німеччини, а новий газопровід у напрямку Словаччини, зазначаючи, що, таким чином, він міг би заблокувати поставки газу до України з Європи.