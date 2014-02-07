"Нафтогаз" має намір найближчими місяцями погасити борг перед "Газпромом"

"Нафтогаз" має намір найближчими місяцями погасити заборгованість перед "Газпромом" за поставлений газ. Про це журналістам повідомив у Відні в. о. міністра енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, який перебуває з робочим візитом, передає ИТАР-ТАСС.

"Ми говоримо не про реструктуризацію, а про погашення, - сказав він. - Мова йде про термін не більше декількох місяців". За даними Ставицького, борг "Нафтогазу" перед "Газпромом" становить близько $3,3 млрд.

Заборгованість України за поставлений газ у 2013 році становить $2,7 млрд, за січень 2014 року - близько $500 млн. Проте точну цифру заборгованості Ставицький не назвав, пославшись на відсутність остаточних даних. "Точної цифри у нас поки немає, тому що 15-го числа кожного місяця ми підраховуємо, скільки газу закуплено у попередньому місяці", - пояснив він.

"Те, що було заявлено "Газпромом", $3,3 млрд, десь так і є", - додав в.о. міністра.

За його словами, "два дні тому відбулася зустріч віце-прем'єра України з представниками "Газпрому", на якій обговорювалися кроки для врегулювання питання". "Я впевнений, що нам вдасться закрити цю тему", - заявив Ставицький.

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Він також підтвердив, що заборгованість у січні цього року зросла зокрема через то, що західні регіони країни не перераховують плату за його споживання. Крім того, за його словами, низка підприємств теплоенергетичного комплексу переводять платежі за споживаний газ із затримкою. "Тому уряд ухвалив рішення, виділено бюджетом гроші. Вони [компанії] розраховуються з "Нафтогазом", і ці кошти будуть спрямовані на розрахунки з "Газпромом", - сказав Ставицький.

Уряд України до кінця 2014 року остаточно визначиться з фінансовою моделлю модернізації газотранспортної системи, заявив Ставицький. За його словами, влада розглядає варіант створення для цього консорціуму з російським "Газпромом" і залученням третього інвестора.

"Ми розраховуємо, що вирішимо питання з інвестиціями цього року, - заявив він. - Зараз ми знаходимося в переговорах з "Газпромом", ми розглядаємо питання про створення консорціуму - це буде дво- чи тристоронній консорціум... Ми відкриті для діалогу і готові підтримати ініціативи стратегічних партнерів "Газпрому", так і з Євросоюзу", - заявив Ставицький.

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