Україна за місяць збільшила транзит газу до Європи на 5,3%

Об'єм газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, у січні 2014 року збільшився на 5,3% порівняно з січнем 2013 року - до 7,4 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз» - монополіста з транспортування і зберігання природного газу в Україні.

«У січні 2014 року через територію України до країн Західної Європи транспортовано 7,4 млрд куб. м, що на 380 млн. куб. м, або на 5,3%, більше показників аналогічного періоду минулого року», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у проспекті емісії суверенних євробондів, розміщення яких відбулося 23 грудня 2013 року, повідомлялося, що питання тарифів на транзит російського газу через територію України перебуває у стадії обговорення між Україною і Росією. Як наголошувалося, Україна пов'язувала необхідність перегляду тарифу на транзит російського газу з введенням «Газпромом» в роботу обхідного газопроводу «Північний потік» і (як наслідок) падінням обсягів прокачування палива через українську ГТС. Проте, за словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, Україна вже не розраховує на зміну ставки на транзит російського газу у 2014 році, оскільки діючий тариф вже закладено у взаєморозрахунки з російським газовим монополістом «Газпромом».

Україна за підсумками 2013 року збільшила транзит газу до Європи на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України скоротився до 84,3 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебуває у власності НАК «Нафтогаз України».

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