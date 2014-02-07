Україна в січні збільшила імпорт російського газу

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз» - монополіста з транспортування та зберігання природного газу в Україні.

Транспортування природного газу для споживачів України в січні 2014 року становило 6,6 млрд. куб. м, що на 5% менше аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики України Едуарда Ставицького, Україна у 2014 році має намір імпортувати близько 30-33 млрд кубометрів природного газу, як того вимагає економіка країни.

Міністр заявив, що на даному етапі Україна має намір імпортувати природний газ лише з Російської Федерації і не здійснювати імпорт у реверсному режимі з Європи, оскільки ціна російського газу нижче.

З 1 січня Україна припинила закупівлі природного газу на європейських ринках.

Україна у 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,9 млрд куб. м.